Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

13.03.2022 21:13
Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 109 kök kenevir bitkisi ile 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Obagöl Mahallesi'nde S.Ö. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ederek sattığı tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada; 109 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 220 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda S.Ö. isimli şüpheli şahısla aynı ikamette bulunan A.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Antalya, Kenevir, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu yetiştirilen evde 109 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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