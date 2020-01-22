Antalya'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada skunk esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak" suçlarından tutuklandı.


Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen T.G.'nin üzerinde 2 paket halinde 20 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin evinde ise bir diğer şüpheli Z.S.'nin bulunduğu öğrenildi.


Evde yapılan aramada 19 şeffaf poşet içerisinde 191,5 gram skunk esrar maddesi, 2 büyük boy şeffaf poşet içerisinde 100 gramlık toplam 200 gram skunk esrar maddesi, 1 büyük boy poşet içerisinde 295 gram ağırlığında toplamda 706 gram skunk esrar maddesi, 66 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen şeffaf poşet, 1 adet hassas terazi ve 70 euro ele geçirildi.


Z.S.'nin evinde yapılan aramada da 5 adet şeffaf poşete sarılmış halde 33 gram skunk esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 625 TL ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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