Antalya'da Uyuşturucuya 14 Tutuklama

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 118 şüpheliden 14'ü tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Muratpaşa ilçesinde Zeytinköy olarak bilinen, Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Aramalarda, 415 gram esrar, 302 gram eroin, 398 ecstasy hap, 81 gram kokain, 69 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 118 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



- Antalya

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