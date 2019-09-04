Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucuyla mücadele
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Antalya'da uyuşturucuyla mücadele

4 saat önce

Antalya'da yılın ilk 8 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 84 zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Antalya'da yılın ilk 8 ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 84 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahallelerinde bu yılın ilk 8 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik bin 287 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bin 366 şüpheliye işlem yapıldı, gözaltına alınan zanlılardan 84'ü de tutuklandı.

Öte yandan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve Özel Hareket Şube Müdürlükleri ile Muratpaşa ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerinden oluşan 72 personel ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) görevlendirildi.

Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahallelerinde 5 uygulama noktası oluşturan ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında 343 şahısla 37 araç sorgulanarak, 14 araca 4 bin 842 lira para cezası uygulandı.

Yeşildere, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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