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Antalya'da uyuşturucuyu gece lambasının içine gizleyen şüpheli yakalandı
6 saat önce
Antalya'da iş yerinde gece lambasının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Antalya'da iş yerinde gece lambasının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.S'nin kullandığı otomobili Muratpaşa ilçesi Çayyazı Mahallesi'nde durdurdu.
Aramada 20 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.S'nin iş yerindeki gece lambasının içinde 162 gram sentetik uyuşturucu ile kum torbasında hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
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