Antalya'da uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı

21.07.2022 13:58
Antalya'da uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı

Antalya'da Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sentetik ecza maddesi satan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda G.G, N.B, E.B, M.B, Z.T. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ecza maddesinin bir kısmının şüphelilerden birisine ait müştemilattaki odunların arasına gizlenmesi dikkati çekti.

Öte yandan operasyon anları ve odunların arasındaki sentetik ecza maddesinin narkotik dedektör köpeği ile bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA

Narkotik, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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