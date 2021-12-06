Antalya'da uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evde yapılan aramalarda da 11 kilo 926 gram esrar ele geçirildi.

Araçtaki E.M, Ö.D. ve İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Muratpaşa ilçesinde yaşayan G.Y. de evinde yakalandı.

Takibe alınan otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada peynir bidonuna gizlenen 14 kilo 149 gram esrar ele geçirdi.

Antalya'da peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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