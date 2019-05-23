Son Dakika Haberleri: Antalya'da vahşi cinayete 1 tutuklama

Antalya'da vahşi cinayete 1 tutuklama

12 saat önce

Antalya'da aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da vahşi cinayete 1 tutuklama, System.String[]
Antalya'da aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra sulama kanalına atmaya çalışırken polise yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anında evde bulunan kadın ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 6597 Sokak'taki müstakil evde meydana gelen olayda kağıt toplayıcılığı yapan Sadık Cantürk, evde Soner E, ve kadın A. G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Cantürk bıçaklanarak öldürüldü. Soner E'nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Soner E, ceset başında, A.G ise evde gözaltına alındı.

Cesedi yaklaşık 150 metre sürükleyen Soner E'nin, ifadesinde, "Evin kira parası yüzünden tartışma çıktı, küfürleştik, sonrasını hatırlamıyorum, sarhoştuk" dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan A.G, sevkedildiği savcılıktan serbest bırakıldı. Soner E, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:50 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
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