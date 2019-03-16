Antalya'da Vahşi Cinayete 3 Tutuklama
8 dakika önce
Antalya'da vahşi cinayete 3 tutuklama İş adamının öldürüldükten sonra 8 parçaya bölünerek ormanlık alana gömülmesi olayında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandıANTALYA - Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen 82 yaşındaki iş adamının...
Antalya
'da vahşi cinayete 3 tutuklama
İş adamının öldürüldükten sonra 8 parçaya bölünerek ormanlık alana gömülmesi olayında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
ANTALYA - Antalya'da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen 82 yaşındaki iş adamının cinayetine karıştıkları iddiasıyla gözaltında bulunan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Kepez
ilçesindeki ormanlık alanda cesedi 8 parçaya ayrılmış halde bulunan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S'nin ve diğer 6 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.G, M.Ö. ve M.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram'ın gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ferluge Karatug ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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