Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı - Son Dakika
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Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı

15.06.2022 17:51

Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı Ulaşımı zor noktalarda yeri tespit edilen yaralılara acil sağlık kitleri dron ile ulaştırılıyor Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: Antalya'da bu yılın ilk 5 ayında 61 bin vakaya;

Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı

Ulaşımı zor noktalarda yeri tespit edilen yaralılara acil sağlık kitleri dron ile ulaştırılıyor

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: Antalya'da bu yılın ilk 5 ayında 61 bin vakaya; kırsal alanda ilk yarım saat içinde yüzde 99, merkezde ise ilk on dakika içinde yüzde 99.5 oranında ulaşmış bulunuyoruz"

Türkiye'nin en çeşitli sağlık envanterine sahibiz"

Sağlık envanteri dron ile de görüntülendi

ANTALYA Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'nin çeşitliliği en fazla sağlık envanterine sahip olduklarını belirterek, "Antalya'da bu yılın ilk 5 ayında 61 bin vakaya; kırsal alanda ilk yarım saat içinde yüzde 99, merkezde ise ilk on dakika içinde yüzde 99.5 oranında ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

İsmail Başıbüyük, Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi helikopter pistinde, acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ekipmanların tanıtımını gerçekleştirdi. Başıbüyük, özellikle hava araçlarının hem vakaların hızlı şekilde taşınmasına hemde vakaların yerlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.Türkiye'nin en çeşitli sağlık envanterine sahip olduklarının altını çizen Başıbüyük,bu araçlarla vakaya kısa sürelerde hızla ulaştıklarını belirtti.

"Toplam 122 araç"

Antalya'nın sadece deniz turizmi değil, doğa ve tarihi noktada da önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Başıbüyük, " Çok uzun kıyı şeridimizin yanında geniş bir orman alanına da sahibiz. Bu kadar geniş bir coğrafyada havadan acil sağlık hizmetini karşılayabilecek envantere sahibiz. Bu envanter içinde; kara ambulansı, helikopter ambulans, paletli ambulans, obez ambulansı, 4 yataklı ambulansa da sahibiz. UMKE'de ise bir mobil komuta aracı, tedavi ve arama yapabildiğimiz bir dron, bota sahibiz. Toplamda 112 acil sağlık ambulansına, UMKE'de 10 araca sahibiz" diye konuştu.

"Yüzde 99.5'luk başarı"

Mobil komuta aracı hakkında bilgiler veren Başıbüyük, olağanüstü bir durumda ambulans ve UMKE organizasyonlarının bu araç tarafından sağlandığını ve dronun çektiği görüntüleri izleyerek sağlıklı bir yönlendirme yapabildiklerinin altını çizdi.

Kırsal ve şehirde vakalara ulaşım zamanı hakkında da bilgiler veren Başıbüyük, "Antalya'da bu yılın ilk 5 ayında envanterimizde bulunan ekipmanlarla 61 bin vakaya kırsal alanda ilk yarım saat içinde yüzde 99 oranında ulaşıyoruz. Merkezde ise yüzde 99.5 oranında ilk 10 dakika içinde vakalara ulaşmış bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriter yüzde 95 ve üzerinde olmasıdır. Biz bu kadar çeşitli ekipmana sahip olunca vakalara hızlı şekilde ulaşabiliyoruz" dedi.

"Dron etkisi"

Termal dron ile ilgili olarak ise Başıbüyük," Dron ile yaralı bir şahsın olduğu noktaya acil müdahale kitleri bırakabiliyoruz. Karadan ve havadan vakanın yanına ulaşılmasının gecikeceği durumlarda dron hazırladığımız uygulanması hasta tarafından yapılabilecek olan kitler hazırlıyoruz. Kanaması olan bir hastaya kanana durdurucu kit hazırlıyoruz. Yaralıya dron ulaştırıyoruz, hasta biz ulaşana kadar ilk müdahalesi yapılış oluyor" dedi.

Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı
Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı
Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı
Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı

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Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da vakaya ulaşmada yüzde 99.5'luk başarı - Son Dakika
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