Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu - Son Dakika

Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu (2)

VATANDAŞLAR YASAKLARI UNUTTU

İçişleri Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde de yasak kapsamındaki kentlerdekilere benzer görüntüler yaşandı. Fırınların ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir bomboş olan sokaklar, tekrar doldu. Vatandaşların sokağa çıkarak, sosyal mesafe, maske ve eldiven gibi tedbirleri unuttuğu görüldü.

SERİK'TE DE DURUM BENZER

Sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla birlikte Serik'te yaşayanlar da soluğu fırınlarda ve manavlarda aldı. Burada da koronavirüs tedbirlerine yeterince uyulmadığını gösteren görüntüler oluştu.

VALİ KARALOĞLU SERALARDA ÇALIŞMAK YASAK KAPSAMINDA OLMAYACAKTIR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'İçişleri Bakanlığı'nın, 'Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar' genelgenin ilgili hükmü gereğince Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır? dedi.