Üye Girişi
Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

20.02.2022 19:18
Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilinde karın tadını çıkarmak isteyenler, aileleri ve yakınlarıyla Cevizli Mahallesi Zomana mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar topu oynayıp, leğen ve poşetlerle kayarak eğlendi.

Bölgede tesisi bulunan Zekai Özkan, vatandaşlara ikramda bulundu.

Özkan, AA muhabirine, hafta sonu tatilini geçirmek için Zomana'ya gelen vatandaşların bölgeye ayrı bir hareketlilik kattığını söyledi.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için ikramda bulunduklarını belirten Özkan, "Fabrikamızda üretilen tam buğday ekşi mayalı ekmeği ve yiyeceklerimizi paylaşmak için vatandaşların piknik alanına gittik. Onları burada görmek çok güzel, insanların buraya daha çok ilgi göstermesini istiyoruz." dedi.

Hakkı Gülaydın ise ailesiyle karda piknik yapmak için Akseki'ye geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini anlattı.

YORUMLAR
500
Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı Son dakika haberi | Antalya kışı erken uğurladı... Kıskandıran kar manzaralı deniz keyfi kamerada Son dakika haberi | Antalya kışı erken uğurladı... Kıskandıran kar manzaralı deniz keyfi kamerada Konya-Antalya yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Konya-Antalya yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Antalya, piknik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement