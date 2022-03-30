Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı

30.03.2022 13:13
Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini sahillerde çıkardı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini sahillerde çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 42 kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Bazı turistler ve vatandaşlar, sıcaklığın 21 derece olduğu kentte denizde yüzmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, kitap okudu.

YORUMLAR
500
Manavgat'ta inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı Manavgat'ta inşaattan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:24:30. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement