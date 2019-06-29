Son Dakika Haberleri: Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı

13 dakika önce

Antalya'da bir işletmeci, sıcak havada vatandaşların serinlemesi için 60 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı.

Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı, System.String[]
Antalya'da bir işletmeci, sıcak havada vatandaşların serinlemesi için 60 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı.
Kepez ilçesinde Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir işletme sahibi, Kahramanmaraş'tan getirttiği keçi sütünden yapılan 60 kilogram dondurmayı vatandaşlara ikram etti.
İşletme sahibi Şemsettin Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a has dondurmayı halka ücretsiz sunduklarını söyledi.
Antalya'da ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını aktaran Karaman, "Buradaki amacımız vatandaşlarımıza hem Kahramanmaraş dondurmasını tanıtmak hem de ücretsiz tatmalarını sağlamak. Dondurmayı 2 bin kişiye dağıtacağız. Antalya'nın birçok yerinde Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kahramanmaraşlı dondurma ustası Yaşar Büyükşiyar da Antalya'da böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
Dondurmanın 20 günde hazırladığını anlatan Büyükşiyar, "Antalya oldukça sıcak, biz de dondurmayı ücretsiz dağıtarak vatandaşların yüzünü güldürmek istedik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:46 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Karaman, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta 30 bin ton tarhana üretiliyor Siyanürlü hava bir apartmanı hasta etti Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 20:59:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]