Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Sarıkavak son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir ilik kanseri tedavisi gören Sarıkavak, hayatını kaybetti.
İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sarıkavak'ın cenazesi, Çavdır Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, askeri erkan ve gazinin yakınları da katıldı.
Kaynak: AA
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