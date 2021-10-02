Üye Girişi
Antalya'da veteriner kliniğine kambiyo senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da veteriner kliniğine kambiyo senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı

02.10.2021 11:52
Antalya'da veteriner kliniğine kambiyo senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 55 kişinin açığa atılan imzalarını kullanarak kambiyo senedi dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan klinik sahibi veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sanıklardan M.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksu ilçesinde 55 kişinin açığa atılan imzalarını kullanarak kambiyo senedi dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev, işyeri, araç ve depolarında yapılan aramada, 5 koli içerisinde yaklaşık 2 bin 500 tarihi geçmiş hayvan ilacı ve 55 kişi adına usulsüz olarak düzenlenmiş 3 bin reçete ve senet ele geçirilmişti.

Olayla ilgi klinik sahibi veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G. gözaltına alınmıştı.

Veteriner, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da veteriner kliniğine kambiyo senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyaz TV'deki camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı 11:42 Beyaz TV'deki camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı 11:39 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi 11:36 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor

Son Dakika Haberleri
11:38 Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
Bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığı ortaya çıktı Bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığı ortaya çıktı         
11:54
Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı         
11:41
Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar         
11:38
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi         
11:26
Birlikte eğlendiği arkadaşını babasının kılıcıyla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı Birlikte eğlendiği arkadaşını babasının kılıcıyla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı         
11:14
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz         
10:26
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da veteriner kliniğine kambiyo senet operasyonunda veteriner hekim tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement