Üye Girişi
Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular - Son Dakika

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular

14.02.2022 19:45

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü.

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular

Kediyi besleyen hayvansever Besra Karaarslan:

"Şok oldum, inşallah aynısı o kedilere vuranların da başına gelir ve canları yanar"

ANTALYA - Antalya'da iki gencin aynı anda tekmelediği kedi, uçarak yere düştü. Vicdanları sızlatan o anlar anbean kameralara yansıdı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde yaşanan bir olay hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen iki genç önlerine gelen kediye aynı anda tekme vurdu. Metrelerce havalanan kedi daha sonra düştüğü yerden hızla uzaklaştı. İki genç ise yollarına devam etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bölgede hayvanları besleyen genç girişimci Besra Karaarslan, görüntüleri izlediğinde gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyledi.

Bir insanın acımadan kediye nasıl vurabildiğine inanamadığını dile getiren Karaarslan, "Hayvanlar artık eşya gibi değil, düzelttiler. Nasıl bir psikolojiyle insanlar bunu yaptı anlayamadım. Şok oldum. Giden kediye iki erkek şahıs tekme atıyor. O kedileri biz bölge esnafı olarak burada besliyoruz. Dükkanımızın içinde zaman geçiriyorlar. İnşallah aynısı o kedilere vuranların da başına gelir ve canları yanar. Tüm mahalleli o kedileri besliyor" dedi.

Kedileri besleyen mahalle sakinlerinden Meryem Demir de, "Biz o kedileri her gün besliyoruz. Şimdi kemik getireceğim. Bunlar ne istiyor hiç mi vicdanları merhameti yok. Yazık şuradaki hayvandan ne istiyorsunuz. Bunu yapanlar insan değil" diye konuştu.

Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular
Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular
Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular

YORUMLAR
500

Antalya, Kepez, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü... Önlerine çıkan kediyi tekmeleyerek metrelerce havaya uçurdular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement