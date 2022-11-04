Canı yanan çocuk "Acıyor' diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise "Kalk, yürü eve" diyerek vurmaya devam etti. Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da yürek yakan olay! Yere yatırdığı küçük çocuğu sopayla dakikalarca dövdü - Son Dakika

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