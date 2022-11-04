Antalya'da yürek yakan olay! Yere yatırdığı küçük çocuğu sopayla dakikalarca dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yürek yakan olay! Yere yatırdığı küçük çocuğu sopayla dakikalarca dövdü

04.11.2022 11:02

Antalya'da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla dövdü. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu.

ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Canı yanan çocuk "Acıyor' diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise "Kalk, yürü eve" diyerek vurmaya devam etti. Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
500
Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı Kızartma yaparken çıkan yangını havlu ile söndürmek istedi, kendisini dışarı güçlükle attı Bakanlık Bambus Koyu'nu İhaleye Çıkardı; Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da İhaleye Gireceklerini Açıkladı Bakanlık Bambus Koyu'nu İhaleye Çıkardı; Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da İhaleye Gireceklerini Açıkladı

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yürek yakan olay! Yere yatırdığı küçük çocuğu sopayla dakikalarca dövdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:42 TÜİK rakamları açıkladı, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu
11:59 67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı
11:25 Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı
11:17 ABD'de eski kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı
11:16 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor
10:41 Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi
10:41 Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı
10:44 Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 13:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da yürek yakan olay! Yere yatırdığı küçük çocuğu sopayla dakikalarca dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement