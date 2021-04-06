Antalya'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Villadaki B.M.F. ve T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 'nın Serik ilçesindeki bir villanın odasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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