Antalya'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı
06.04.2021 14:19
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir villanın odasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir villanın odasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Boğazkent Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 16 kök Hint keneviri ile 800 gram esrar ele geçirildi.
Villadaki B.M.F. ve T.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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