Antalya'da villada kumar oynayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Antalya'da villada kumar oynayan 17 kişiye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye toplam 74 bin 350 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir villada kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye toplam 74 bin 350 lira ceza uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kargıcak Mahallesi'nde A.D'ye ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 16 şüpheli ile villa sahibi A.D. yakalandı. Aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ve tabancaya el konuldu. Şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 74 bin 350 lira ceza kesildi.

Kumar oynamaya yer temin ettiği için gözaltına alınan ev sahibi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti