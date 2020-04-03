Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi
6 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin lira ceza uygulandı.
Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Macar Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. C.C'ye ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin 515 lira ceza kesildi.
Ev sahibi C.C. kumar için yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:06 Kaynak: AA
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