Antalya'da villanın çatısından düşen inşaat ustası öldü - Son Dakika

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Setirek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnşaat ustası Fadıl Setirek (45), Kadriye Mahallesi'nde montaj yapmak için bir villanın çatısına çıktı. İşi bittikten sonra merdivenle inmeye çalışan Setirek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Antalya 'nın Serik ilçesinde montaj yapmak için çıktığı 3 katlı villanın çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

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