Son Dakika Haberleri: Antalya'da vücudunun yarısı olmayan kadın cesedi bulundu
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Antalya'da vücudunun yarısı olmayan kadın cesedi bulundu

15 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, belden yukarısı olmayan 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Antalya'da vücudunun yarısı olmayan kadın cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, belden yukarısı olmayan 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi Bayat Bademleri mevkisinde yoldan 50 metre içeride ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vücudunun kalan yerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedi üzerinde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. 1 hafta yada 10 gün önce bırakıldığı tahmin edilen cesedin kimliğinin DNA testi sonucu belirleneceği öğrenildi. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, Yazır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:37 Kaynak: İHA
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