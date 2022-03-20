Antalya'da yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki farklı hırsızlık olayının yabancı uyruklu şüphelisi, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında G.E. isimli şahın Çağlayan Mahallesi Muratpaşa'daki ikametinin pencere camı kırılarak meydana gelen hırsızlık olayı ile 19 Mart günü saat 05.30 sıralarında E.A.'nın Çağlayan Mahallesi'ndeki ikametinin panjuru ve penceresi kırılarak meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen Azerbaycan uyruklu Z.B.'yi 19 Mart Cumartesi günü yakaladı. Zanlının ikametlerinden çaldığı 3 adet vazo, 4 adet musluk bataryası, 8 adet kapı kolu ve elektrik kabloları mağdurlara teslim edildi. Şüpheli Z.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANTALYA