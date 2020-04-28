Antalya'da yabancı uyruklu kadın falezlerden düşerek feci şekilde can verdi - Son Dakika

Antalya'da yabancı uyruklu kadın falezlerden düşerek feci şekilde can verdi

Kazak uyruklu genç kadın, 35 metrelik falezlerden düşerek hayatını kaybetti

Fotoğraf çekinirken düştüğü belirtilen kadının kimliği, fotoğrafı çekilerek polis sisteminden tespit edildi

ANTALYA - Antalya'da 35 metrelik falezlerden düşen Kazakistan uyruklu genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının falezlerde fotoğraf çekinirken dengesinin kaybedip aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina (31), ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşıyla birlikte parktaki falezlere geldi. Burada fotoğraf çekindiği belirtilen Suspitsina, iddiaya göre dengesini kaybedip 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cansız bedeni, botla alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suspitsina'nın bilgileri, fotoğrafı çekilip polis sistemi üzerinden çıkartıldı.

Yapılan incelemenin ardından Suspitsanina'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, genç kadının arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.