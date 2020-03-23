Antalya'da yabancı uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yabancı uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da yabancı uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da Belarus uyruklu kadını öldürüp, cesedini araziye gömdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'da yabancı uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla bir kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da Belarus uyruklu kadını öldürüp, cesedini araziye gömdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.


Antalya'da arkadaşı Anastasiay Marchank'dan (23) 15 gündür haber alamadığını belirten A.D. polise giderek kayıp ihbarında bulundu.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan araştırma neticesinde, Marchank'ın en son 8 Mart Pazar akşam saatlerinde ikametinin yakınında A.O.Ö'nün kullandığı araca bindiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sabah saatlerinde uyandığında Marchank'ın burnundan kan geldiğini görmesi üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını ancak kurtaramadığını, daha sonra da paniğe kapılarak cesedi Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.


Şüphelinin ifadesi üzerine arazide yapılan aramada, genç kadının cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.


Yapılan incelemenin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Zanlı A.O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Belarus, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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