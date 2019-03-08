Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yabancı Uyruklu Kadınlara, Sahip Oldukları Haklar Anlatıldı

Antalya'da Yabancı Uyruklu Kadınlara, Sahip Oldukları Haklar Anlatıldı

1 saat önce

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Buluşmaları' toplantısında yabancı uyruklu kadınlara, Türkiye'de sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Antalya'da Yabancı Uyruklu Kadınlara, Sahip Oldukları Haklar Anlatıldı, System.String[]
İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Buluşmaları' toplantısında yabancı uyruklu kadınlara, Türkiye'de sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Kadın Buluşmaları' adlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu kadınlara da, Türkiye'de sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, Antalya'nın çekim merkezi olduğunu kaydetti. Antalya'da 150'den fazla milletten, 75 binden fazla kişinin yaşadığını dile getiren Özkorul, "Antalya Valiliği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle dünyanın dört bir yanından gelerek Antalya'ya yerleşmiş 45 bin kadın misafirimizin bilgi eksikliğini gidermek ve Ülkemizde sahip olduğu haklarını anlatmak üzere bu bilgilendirme toplantısını düzenledik" dedi.

Toplantıya katılım gösteren kadınlar, kanunlar ile ilgili bilgi eksikliğinin birçok mağduriyete sebep olabildiğini, bu yüzden toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini vurguladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yabancı Uyruklu Kadınlara, Sahip Oldukları Haklar Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]