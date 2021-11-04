Antalya'da yabancı uyruklu şahısların kullandığı metruk gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan metruk gecekondu, alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği binada elektrik kabloları da zaman zaman kısa devre yaparak patladı. Eşyalarını son anda kurtaran şahısların ise korku yaşadıkları görüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6487 Sokak üzerinde bulunan metruk gecekonduda sabah 08.00 sıralarında çıktı. Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı şahıslar tarafından kullanılan binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, evin içerisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin de tutuşması sonucunda kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangında elektrik kabloları da zaman zaman kısa devre yaparak patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Binayı kullanan yabancı uyruklu kişilerin ise büyük korku yaşadığı görüldü. Şahısların kendilerine ait eşyaları son anda kurtararak evin bahçesine taşıdığı görüldü. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Şahıslar ise yangından geriye kalan eşyalarını 'çek çek' diye tabir edilen araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.

(Ertuğrul Gün-İHA)