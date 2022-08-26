GEÇ FARKINA VARDILARBu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Altay, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika

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