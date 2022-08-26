Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika
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Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu

26.08.2022 16:17
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu

ANTALYA'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi.

ANTALYA'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan indi. Çocuk, ailesini göremeyince ağlayıp, panik yaşadı. Aile, çocuğu otobüs hareket ettikten sonra hatırlayarak belediyeye bildirdi. Çocuk, kısa sürede ailesine teslim edildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi.

GEÇ FARKINA VARDILARBu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrim içi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Altay, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika

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