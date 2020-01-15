Antalya'da Yabancılar Meclisi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da Yabancılar Meclisi kuruldu - Son Dakika

Antalya'da Yabancılar Meclisi kuruldu

6 saat önce

Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da yaşayan yerleşik yabancılar, Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Yabancılar Meclisi'ni kurdu.

Antalya'da Yabancılar Meclisi kuruldu, System.String[]

Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da yaşayan yerleşik yabancılar, Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Yabancılar Meclisi'ni kurdu. İlk toplantısını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) gerçekleştiren meclisin başkanlığına ise 25 yıldır Türkiye'de yaşayan Beate Göktekin seçildi.


İçişleri Bakanlığı verilerine göre 94 bin 168 yabancının yaşadığı Antalya'da, kentin 500 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa'da 'Yabancılar Meclisi' kuruldu. Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle başlayan meclis çalışmasında ilk toplantı ASSİM'de yapıldı. Toplantıya 16 farklı ülkede adına kurulan ve çalışmalarını Antalya'da sürdüren kültür, dayanışma ve dostluk dernekleri temsilcileri katıldı.


Yabancılar Meclisi başkanlığına Alman Kültür ve Kardeşlik Derneği Başkan Yardımcısı Beate Göktekin seçilirken 16 maddeden oluşan ve meclisin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte kabul edildi. Kabul edilen yönetmelikle Yabancılar Meclisi'ne Antalya'da ikamet eden tüm yerleşik yabancılarının üye olmasına imkan tanınırken, meclis amacını "Antalya'da iş, aile, eğitim, geçici koruma ve zorunlu göç gibi sebeplerle gelen yabancıların kent hayatına katılım sürecine destek vermek ve karşılaştıkları sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek" olarak tanımladı. Meclis organlarının da belirlendiği ilk toplantıda ayrıca kadın ve çocuk, kültür, sanat ve eğitim, hukuk, halkla ilişkiler ve dezavantajlılar başlıklarında çalışma grupları da oluşturuldu.


Yabancılar Meclisi Başkanı Göktekin, Muratpaşa'da Yabancılar Meclisi kurulması fikrinin Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yaz aylarında gerçekleştirdikleri bir ziyaretle ortaya çıktığını anlattı. O ziyarette Yabancılar Meclisi düşüncesini Başkan Uysal'la paylaştıklarını aktaran Göktekin, "Bizim fikrimizi çok beğendi, destek verdi ve bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
18:14 Bursa 'ponzi arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika
18:14 İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı... - Son Dakika
18:14 Kütahya'da kargaların gökyüzündeki dansı kamerada - Son Dakika
18:14 Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu - Son Dakika
18:14 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 18:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da Yabancılar Meclisi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]