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Antalya'da satılan 5 konuttan 1'ini yabancılar aldı - Son Dakika

Antalya'da satılan 5 konuttan 1'ini yabancılar aldı

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:50

Türkiye'de bu yıl yabancıların en fazla konut aldığı kent Antalya oldu. Antalya'da satılan 48 bin 150 konutun 10 bin 372'sini yabancılar aldı.

Türkiye genelinde eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Ocak-eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Bu yıl yabancılara konut satışı yüzde 42 azalırken, yabancıların en çok ev aldığı kent Antalya oldu.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

EN AZ KONUT SATILAN İLLER

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 42 AZALDI

Yabancılara eylül ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde, yabancıların payı yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.

RUSLAR İLK SIRADA

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak, 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Ocak-eylül döneminde yabancılara konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu.

ANTALYA'DA 10 BİNDEN FAZLA KONUT YABANCIYA SATILDI

Antalya'da bu yıl 48 bin 150 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayına kadar 10 bin 372 konut yabancıya satıldı. Yabancılara konut satışında Antalya'nın ardından 8 bin 965 konutla İstanbul, 2 bin 176 konutla Mersin, 867 konutla Ankara yer aldı. Geçen yıl Rusya- Ukrayna savaşı sonrası ocak-eylül döneminde Antalya'da yaşanan yabancılara yönelik konut satışı yoğunluğu, bu yıl aynı dönemde gerçekleşmedi. Geçen yıl ocak- eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da satılan 5 konuttan 1'ini yabancılar aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da satılan 5 konuttan 1'ini yabancılar aldı - Son Dakika
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