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Antalya'da yabancıya konut satışları yüzde 27 arttı - Son Dakika

Antalya'da yabancıya konut satışları yüzde 27 arttı

15.06.2021 12:32
Antalya'da yabancıya konut satışları yüzde 27 arttı, System.String[]

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da yabancılara satılan konut adedinin yılın ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 3 bin 84'e yükseldiğini bildirdi.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da yabancılara satılan konut adedinin yılın ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 3 bin 84'e yükseldiğini bildirdi.

Özgün, Antalya'da yabancılara yapılan konut satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yabancıların Antalya'da konut satın almayı sürdürdüğünü ifade eden Özgün, Antalya'nın yabancılara en çok konut satılan iki ilden biri olma başarısını devam ettirdiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarına satışlarda ciddi bir artış yakalandığının altını çizen Özün, "Kentimiz, yabancıların gözdesi olma özelliğini devam ettiriyor. Mayıs ayını uzun süreli tam kapanma ve resmi tatillerle geçirdik. Buna rağmen mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 162'lik bir artışla 341 adet konut satışı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özgün, konut satışlarının seyahat kısıtlamalarının kalması, turizm sezonunun açılması ve gurbetçilerin gelmesiyle birlikte hızla artmasını beklediklerini belirtti.

Antalya'da yabancıya konut satışında yıl sonu hedeflerinin 10 bin olduğunu vurgulayan Özgün, Antalya'daki toplam konut satışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yüksek faiz oranları ve fiyatların artması gibi nedenlerle konut satışlarında kısmi bir düşüş var. İlk 5 ayda Antalya'da toplamda 18 bin 673 adet konut el değiştirdi." bilgilerini verdi.

"Antalya'da konut ve arsaların değerlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz"

Selman Özgün, salgın sürecinde tatilcilerin ve yazlıkçıların en çok tercih ettiği sahil kentlerinden olan Antalya'nın, konut ve arsaların en çok değerlendiği iller arasında üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre, ülke genelinde son bir yılda konut fiyatlarının yüzde 32 arttığını ifade eden Özgün, şunları kaydetti:

"Antalya'nın da içinde bulunduğu bölgede ise bu oran yüzde 41,6. Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa'ya göre de Antalya, yüzde 48,8 artışla konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 il arasında. Aynı şekilde arsa fiyatlarında artış yüzde 59'a ulaşmış durumda. Hem yerli hem de yabancılar tarafından konut yatırımına ilgi çok yüksek. İnşaat maliyetlerindeki artışın da etkisiyle Antalya'da konut ve arsaların değerlenmeye devam edeceğini düşünüyoruz."

Antalya, Mayıs, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da yabancıya konut satışları yüzde 27 arttı - Son Dakika Ekonomi


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