Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu - Son Dakika

Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturunca bazı vatandaşlar sokağa çıkıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler fotoğraf çekti. Bazıları ise yanlarında getirdikleri poşetlere doluyu doldurarak evlerine götürdü.