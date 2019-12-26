Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu - Son Dakika

Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

6 saat önce

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu, System.String[]

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu.

Konyaaltı'nda dün gece yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu yağdı. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü.


Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:24 Kaynak: DHA
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