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Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı - Son Dakika

Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı

30.12.2021 15:52
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı

Şiddetli yağış etkili oldu.

Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı

Kırmızı kod uyarısının verildiği Antalya'daki balıkçı barınağında, iki tekne yoğun yağıştan dolayı battı

Bazı balıkçılar su dolan teknelerinde otomatik su pompalarıyla suyu denize tahliye etti

Balıkçı İsmail Tütüş: "Balıkçıların aklı fikri ekmek teknesinde"

ANTALYA - Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı balıkçı barınağındaki iki tekne battı. Vinç yardımıyla tekneler sudan çıkartılırken, diğer balıkçılar da teknelerinin batmaması için yoğun çaba harcıyor.

'Kırmızı' kodun verildiği Antalya'da şiddetli yağış devam ediyor. Kent merkezinde dün gece başlayan yağmur, öğlende sonra etkisini arttırdı. Antalya Balıkçı Barınağı'nda ise limana bağlı iki tekne şiddetli yağıştan dolayı su alarak battı. Vinç yardımıyla denizden çıkartılan tekneler, ardından karaya alındı. Balıkçı barınağında, yaklaşık 4 metreye çıkan dalgalar, zaman zaman dalgakıranı aştı. Yağış devam etmesiyle evlerinden sabah erken saatlerinde teknelerinin yanına gelen balıkçılarsa, ekmek teknelerinin başında adeta nöbet tuttu. Teknesi su dolan bazı balıkçılar, otomatik su pompalarıyla içerideki suyu denize tahliye etti.

"Felaket yağmur yağıyor"

Teknesindeki suyu boşaltan balıkçılardan İsmail Tütüş, "Felaket yağmur yağıyor. Teknelerin suyunu almazsak her an batma tehlikesi yaşanıyor. Kendi teknemden sonra arkadaşın teknesini kontrol ettim. Batan teknelerin neden battığını bilmiyorum, 2 tane battı diye duydum. Bu yağmurdan dolayı yarın yine geleceğiz. Evdeyken tedirgin olduğumuz için sabaha kadar yatmıyoruz. Balıkçıların aklı fikri ekmek teknesinde" dedi.

Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı
Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı

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Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli yağış etkili oldu... İki tekne battı, balıkçılar ekmek teknelerinde nöbet tutmaya başladı - Son Dakika
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