Son Dakika Haberleri: Antalya'da yağma iddiası
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Antalya'da yağma iddiası

7 saat önce

Manavgat ilçesinde darp ve tehdit ettikleri kişinin motosikletinin anahtar ve ruhsatı aldıkları iddia edilen iki zanlı tutukladı.

Antalya'da yağma iddiası, System.String[]

Manavgat ilçesinde darp ve tehdit ettikleri kişinin motosikletinin anahtar ve ruhsatı aldıkları iddia edilen iki zanlı tutukladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.C'nin darp ve tehdit edildikten sonra motosikletine ait anahtar ve ruhsatının zorla alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y. ve İ.B. ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "yağma" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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