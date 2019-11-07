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Antalya'da yağma iddiası

7 saat önce

Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadını darbederek cep telefonuna zorla aldıkları iddia edilen kendisi gibi Kırgızistan uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da yağma iddiası, System.String[]

Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu kadını darbederek cep telefonuna zorla aldıkları iddia edilen kendisi gibi Kırgızistan uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Nurgul K., jandarmaya aynı otelde çalışan Kırgızistan uyruklu kadınlar A.K. ve A.S. tarafından darbedildiği ve cep telefonunun zorla alındığı şikayetinde bulundu.

Şüphelilerin kaldığı otel lojmanında yapılan aramada mağdura ait cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan A.K. ve A.S'nin, "nitelikli yağma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla adliye sevk edileceği belirtildi.

Kırgızistan, Manavgat, Ilıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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