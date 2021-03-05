Antalya'da yağma ve silahlı tehdit suçlarını işledikleri iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat ile 3 Mart'ta Sinan ve ile Doğuyaka mahallelerinde meydana gelen "mala zarar verme, silahlı tehdit, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu olaylara karışanlara yönelik operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri, İ.Ş.K, F.K, İ.K, İ.Ç, M.Ö, O.G, A.G, D.B, A.B, F.A. ve Y.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 pompalı tüfek, 3 tabanca, 168 fişek, 1188 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B, Y.Ç, F.A. ve M.Ö. "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan, İ.Ç. ve İ.K. ise "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı, diğer 5 kişi serbest bırakıldı.