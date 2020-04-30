Antalya'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

ANTALYA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bir gün önce yağmur altında kutlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi dolayısıyla Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bir gün önce kutlandı. Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendika ve sivil toplum örgütleri üyeleri, yağmur altında açıklama yaptı. Polis, sendika yetkililerine sosyal mesafeyi korumaları yönünde hatırlatmada bulundu.Açıklamanın ardından 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atan grup, daha sonra dağıldı.