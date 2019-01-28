Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yağmur Sonrası Şelalelerin Görsel Şöleni

Antalya'da Yağmur Sonrası Şelalelerin Görsel Şöleni

52 dakika önce

Antalya'da yağmur sonrası şelalelerin görsel şöleniANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor.

Antalya'da yağmur sonrası şelalelerin görsel şöleni

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan Üzümdere Irmağında oluşan şelaleler görsel şölen oluşturuyor.
Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kollarından birisi olan Üzümdere Irmağı'nda kış aylarında yağmurların yağması ile birlikte Üzemdere Vadisinde dağlardan çıkan suların oluşturduğu şelaleyi görmek için çevre ilçelerden bir çok fotoğraf sanatçısı ve ziyaretçi geliyor. Ziyaretçiler bir yerden görsel şöleni çekerken, bir yerden de cep telefonlarına kayıt yapıyorlar.
Ziyaretçilerden Ünsal Dincer, "Manavgat'tan buraya her yıl geliyorum. Bir çok yerlede suyun çıktığını gördüm ama burası harika bir yer. Sömestri tatilide olması nedeni ile eşim ve çocuklarım ile birlikte buraya geldik. Çok mutlu olduk. Çok güzel suyu var. Bu görsel şöleni görmek için Buraya her yıl gelmeye devam edeceğiz diye konuştu.
9 eylül Üniversitesi İktisat öğrencisi Beste Dinçer ise Aailemle birlikte Manavgat'ta yaşıyoruz, şelaleyi görmeye geldik. Mükemmel bir manzarası var. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Manavgat, İbradı, Akseki, Antalya, Genel
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