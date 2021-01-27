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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7) - Son Dakika

Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)

27.01.2021 16:02
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)

DEV DALGALARLA SELFİEKonyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

DEV DALGALARLA SELFİE

Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar, yürüyüş bandı üzerinde denize yakın olan noktada ana yola kadar ulaştı. Yağmurun ve fırtınanın dinmesiyle birlikte Antalyalılar dev dalgalarla fotoğraf çekmek için bölgeye geldi. Vatandaşlar ıslanmayı göze alıp dalgalar eşliğinde selfie çekti. Bazıları duvarı aşan dalgaların etkisiyle yere düştü. Çevredekiler tarafından kaldırılan vatandaşlar fotoğraf çekmeyi sürdürdü. Bölgedeki oyun parkındaki aletler ile banklar dalgaların etkisiyle yerinden sökülürken, bazı ünlü restoranların da camları patladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çakılla kaplanan yolu temizlemek için geçici olarak trafiğe kapattı.

DALGALAR ARASINDA TEHLİKELİ ARAYIŞAntalya'da hızı saatte 132 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar 40 metre uzunluğundaki falezleri dövdü. Vatandaşlar ise dalgaları görmek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde değerli takı ve madeni para arayanlar ise dev dalgalara aldırış etmeden arayışlarını sürdürdü.SAĞANAK, DÖŞEMEALTI'NDA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Döşemealtı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri yoğun yağış nedeniyle göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle ilçedeki tarım alanları da sualtında kaldı.

Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM- Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ- Veli KÖKEN


Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7)
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Konyaaltı Caddesİ, Döşemealtı, Antalya, selfie, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (7) - Son Dakika
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