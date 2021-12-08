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ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

08.12.2021 14:13
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

ANTALYA'da yağmur ve fırtınanın ardından zarar gören tarım alanlarında hasar tespitine başlandı.

ANTALYA'da yağmur ve fırtınanın ardından zarar gören tarım alanlarında hasar tespitine başlandı. Antalya Ziraat Odası'nın ilk tespitlerine göre 5 ilçede 1500- 2000 dönüm arasında tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün gün boyunca fırtına ve şiddetli yağmur etkili oldu. Fırtınanın hızı Kemer ilçesinde 130 kilometreye ulaşırken, yağış en çok metrekareye 206 kilogram ile Döşemealtı'na düştü.

Kent genelinde etkili olan yağmur ve fırtına tarım arazilerini de etkiledi. Döşemealtı, Serik, Muratpaşa, Kumluca ilçelerinde çilek, domates seraları zarar gördü. Serik ilçesindeki naylon seraların örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, seralar yağmur suyuyla doldu.

Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından Antalya Ziraat Odası yetkilileri hasar tespitine başladı. Odanın ilk tespitine göre 5 ilçede 1500- 2000 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Serik ilçesi Belek bölgesinde çilek üretimi yapan Ahmet Kol, 30 yıldır çiftçilik yaptıklarını, 7 dönüm çilek serasının naylonlarının fırtına nedeniyle tamamen yırtıldığını söyledi. Kilosu 20-25 lira civarında olan çileğinin tamamen su altında kaldığını belirten Kol, 'Ürün olarak zararım 60-70 bin lira civarında. Bir tünel seranın naylon örtüsü bugün 700 lira. Naylon örtüsü ve ürün maliyetiyle birlikte ortalama kaybım 100 bin lira. Çilekler yağmur nedeniyle dipten çürüyeceği için tamamen sökülüp çöpe dökülecek" diye konuştu.

ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Döşemealtı, Fırtına, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINADA, YAKLAŞIK 2 BİN DÖNÜM TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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