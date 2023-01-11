Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
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Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi

11.01.2023 12:24

ANTALYA'da dün gece yağmurla birlikte etkili olan hızı 60 kilometreyi geçen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA'da dün gece yağmurla birlikte etkili olan hızı 60 kilometreyi geçen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Konyaaltı sahilindeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı, ışıklı direkler devrildi. 5-6 metreye ulaşan dalgaları izlemek isteyenler sahile akın etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı. Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu. Dalgaları izlemeye gelenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Lodos nedeniyle sahile defineciler de akın etti. Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

SAKLIKENT'E KAR YAĞDIAntalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa'ya 55,5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71,3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.ISPARTA VE BURDUR DA ETKİLENDİ Isparta ve Burdur'da yağmur etkili oldu. Isparta'da en fazla yağış metrekareye 50,2 kilogram ile Davraz Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Isparta şehir merkezinde ise metrekareye 5 kilogram yağış düştü. En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkında 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.

Burdur'da en fazla yağış 65,5 kilogram ile Bucak Karacaören'de ölçüldü. En yüksek rüzgarın hızı ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'nde 87,1 ve Burdur merkezde 41,8 kilometre ölçüldü. Fırtına ve kuvvetli yağışın özellikle doğu ilçelerinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Konyaaltı, Isparta, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
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