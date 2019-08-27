Son Dakika Haberleri: Antalya'da yakalama kararı bulunan 5 sanık tutuklandı
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Antalya'da yakalama kararı bulunan 5 sanık tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 sanık tutuklandı.

Antalya'da yakalama kararı bulunan 5 sanık tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 sanık tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kentte haklarında yakalama kararı bulunanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

Hakkında "basit yaralama" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan C.B, "silahla tehdit" ve "suç eşyasını satın almak" suçlarından 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y, "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve adli para cezası bulunan M.A, "basit yaralama" suçundan bir yıl hapis cezası bulunan L.E ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.S'yi gözaltına aldı.

Sanıklar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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