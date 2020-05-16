Antalya'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.Y. ve E.Ş. tutuklandı, V.Ş. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin V.Ş, M.N.Y, E.Ş. ve M.B. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

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