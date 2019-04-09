Son Dakika Haberleri: Antalya'da Yakalanan 5 Kaçakçıdan 2'si Tutuklandı

Antalya'da Yakalanan 5 Kaçakçıdan 2'si Tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da Yakalanan 5 Kaçakçıdan 2'si Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, alkol ve parfüm kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yukarıhisar, Side ve Çağlayan mahallerinde düzenlenen operasyonlarda, 353 şişe gümrük kaçağı parfüm, 25 şişe sahte alkol, 8 bin 294 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: AA
Manavgat, Antalya, Güncel
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