Antalya'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da yakalanan terörist tutuklandı

17.05.2022 13:47
Antalya'da yakalanan terörist tutuklandı

Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilerek edilerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilerek edilerek gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda 1990-2010 yılları arasında Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, ayrıca 1997/98 yıllarında icra edilen Çelik ve Murat operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmalara katıldığı tespit edilen S.H., ikamet ettiği Antalya'da cep telefonu, sim kart ve hafıza kartıyla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan PKK terör örgütü üyesi S.H. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Suriye, Terör, İran, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yakalanan terörist tutuklandı - Son Dakika


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