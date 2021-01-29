Antalya'da 1.5 milyon TL değerinde makaron ele geçirildi - Son Dakika

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 11 milyon 966 bin 50 boş makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda bandrolsüz makaron depolandığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçen polis, 11 milyon 966 bin 50 boş makaron, 1800 nargile kömürü, 984 sigara sarma makinesi, bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı makine ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Ele geçirilen makaronların değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi. Şüphelilerin, vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usullerle söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları kaydedildi.