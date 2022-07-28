Manavgat yangınının üzerinden bir yıl geçti

MUSTAFA KURT - Antalya'da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için konut inşa çalışmaları yapıldı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden bir yıl geçti.

6 kişinin hayatını kaybettiği, ormanda yaşayan çok sayıda canlının öldüğü ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini, ahırlarını, depolarını yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. TOKİ aracılığıyla 1192 yapının yenisi yapılmaya başlandı, bitirilen konutlar sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Gerek kozalaklardan çıkan tohumlar, gerek elle ekilen tohumlar ve dikilen fidanlarla yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yüzde 90'lık kısmında çalışma yapıldı.

Alanda yeşillenmeyen yer kalmayacak

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, 4 ilçede yanan 59 bin 865 hektar alanda yeniden yeşillendirme çalışmasında sona gelindiğini söyledi.

Bölgedeki 30 bin hektarlık alanda tohumlama tekniğini uyguladıklarını anlatan Dikici, çimlenme özelliğini kaybetmeyen kızılçam kozalakları ve elle ekilen tohumlamada kışın etkili olan yağışlar sayesinde verimli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Dikici, yaklaşık 14 bin hektarlık alanı da makine ile sürüp 1 milyon 645 fidan dikimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ulaşılması zor, kayalık ve yolu bulunmayan yaklaşık 16 bin hektarlık alanı da tabiatın kendisini yenilemesi için bıraktıklarını belirten Dikici, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor, yüzde 90'lara geldik, umduğumuzun çok üstünde çünkü çok büyük bir alan yandı, çok büyük bir iş gücü gerekliydi, hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Antalya'da yaz döneminde fidan dikemezsiniz, ekim, kasım, aralık gibi kalan bölgelere de fidan dikimi yapacağız. Şu anda araziyi gezenler 10 santim civarındaki fidanları görebilir. 4-5 sene sonra da karşıdan baktığımızda Allah nasip ederse yanan yerleri yeşil olarak göreceğiz."

Ormanlık bölgedeki yerleşim alanlarının kenarlarına hem yangınlara karşı daha dayanıklı hem de köy halkına gelir getirmesi açısından keçiboynuzu, defne, iğde gibi fidanlar diktiklerini ifade eden Dikici, buralarda da 2 yıl sonra üretimlerin başlayabileceğini kaydetti.

Zaman zaman "Yanan alanların imara açıldığı ya da otel yapıldığı" yönünde iddialar ortaya atıldığını hatırlatan Vedat Dikici, "İsteyen herkese gösterebiliriz, yanan alanlarda bir metrekare alan bile imara açılmadı, bırakın oteli, hiçbir yapılaşma yok. Yanan konutların yerine 1200 civarında ev yapılıyor, bazılarının inşaatı devam ediyor, teslim edilenler de oldu. Bunun bile bir tanesi ormanda değil, ya kendi arazisine ya da Hazine'nin arazisine yapıldı." diye konuştu.

Yangını unutmaya çalışıyorlar

Yangından büyük ölçüde etkilenen Kalemler Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Cansız, köyde 100'e yakın hane bulunduğunu ve 250 kişinin yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan yangının 45 dakika içinde bütün köyü etkisi altına aldığını anlatan Cansız, "57 ev tamamen yandı, şimdi hepsi devlet tarafından yapılıyor, bitenler teslim edilmeye başlandı. 2 aya kadar hepsi teslim edilir. Devlet elinden gelen her şeyi mükemmel şekilde ve hızlı yaptı. Neredeyse bir yılda mağduriyetler giderilmeye çalışıldı." diye konuştu.

Yangının izlerinin giderilmesi için yardımseverlerin ve devletin hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Cansız, bir daha böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı"

Yangında evini kaybeden 63 yaşındaki Urkuya Özen, yangında ve sonrasında gerek devlet yetkililerin gerekse yardımseverlerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Özen, "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. İncir, elma portakal ağaçlarımız vardı onlar da yandı, şimdi onların yerine yenilerini dikiyoruz." dedi.

Hayatında böyle bir afet görmediğini belirten Özen, "Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Köyde çok sayıda yaşlı var, bizi gelip evimizden götürdüler, yoksa hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Okudan da yarım saatte bütün birikimlerini kaybettiklerini söyledi.

Bir yılda ise yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yaptığını kaydeden Okudan, "Yanan evlerin yerine yenileri yapıldı, beklentilerimizden daha iyi evler oldu. Normalinden daha hızlı tamamlandı. Zor günlerin aşılması için devlet yardım etti, mağdur insanlara ödeme yapıldı ama bir zeytin ağacını yetiştirmek yıllar alıyor. Yangınlara karşı daha dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.