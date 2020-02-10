Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden bir süre haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden bir süre haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3876 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden Namık Berber'den (47) haber alamayan iş arkadaşları, yaşadığı eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine Berber'in telefonu arandı. İçeriden telefon zilinin sesini duyan ve cevap alamayan iş arkadaşları, Berber'in hayatından endişe ederek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Namık Berber'i yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Berber'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Berber'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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